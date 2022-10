Ucraina: direttrice Fmi, in alcune aree del Paese primi segnali di stabilizzazione ma rischi rimangono elevati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partner internazionali hanno garantito finanziamenti all’Ucraina per 35 miliardi nel 2022, e il Fondo monetario internazionale, sulla base delle attuali stime, ritiene che queste risorse siano sufficienti a chiudere il gap di finanziamenti dell’Ucraina per l’anno corrente. Lo ha detto la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva, durante una tavola rotonda ministeriale per il sostegno all’Ucraina organizzata a margine degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Le autorità ucraine hanno fatto un grande lavoro per gestire l’economia nazionale in circostanze così sfidanti: in alcune aree del Paese si possono già notare alcuni segnali di stabilizzazione sul piano economico, anche se i rischi rimangono elevatissimi, come dimostrano i recenti bombardamenti russi”, ha detto, aggiungendo che le autorità stanno iniziando a normalizzare le politiche economiche. “Si tratta di un passaggio chiave per rafforzare la stabilità economica e finanziaria del Paese”, ha concluso. (Was)