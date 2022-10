Governo: trattativa prosegue, Lega alza i toni ma c'è un crescente ottimismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrava tutto delineato, all’interno del centrodestra, con la presidenza della Camera affidata all’attuale capogruppo della Lega a Montecitorio, Riccardo Molinari, e quella del Senato all’esponente di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa. Ma ecco il colpo di scena con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che durante il Consiglio federale del partito non solo rilancia la candidatura di Roberto Calderoli allo scranno più alto di palazzo Madama, ma rivendica per sé il dicastero dell’Interno. Fonti leghiste si affrettano a precisare che non esiste alcun "veto, preclusione o impuntatura. C'e' massima disponibilità a confrontarsi - aggiungono - e ad assumersi tutte le responsabilità richieste da un momento così difficile per il Paese". Così come ancora la Lega riferisce che c’è "un crescente ottimismo" e che dopo il Consiglio federale Salvini e Giorgetti "hanno approfondito alcuni dossier negli uffici" del gruppo "alla Camera. Il leader del partito è in continuo contatto con gli alleati. Oggi si è confrontato anche con i governatori". Nessun incontro a tre risolutivo, dunque, per il centrodestra, in vista dell'avvio della XIX legislatura, tra Meloni, Salvini e Silvio Berlusconi a Villa Grande, la residenza romana dell’ex premier. Semmai, c'è stato un colloquio della durata di circa un’ora e mezza, sempre a Villa Grande, tra il presidente di Fratelli d’Italia ed il leader di Forza Italia. Meloni che al riparo da occhi indiscreti ha poi visto lo stesso Salvini e che, secondo fonti di Fd'I, si mostra "ottimista e tranquilla", in attesa della votazione al Senato. Ma al di là di tutto, e dei toni a prima vista accesi, il segretario leghista tiene la porta ancora aperta a tutte le soluzioni. Le prossime saranno ore decisive e potrebbero portare comunque Molinari alla guida dell’Assemblea di Montecitorio e La Russa alla presidenza di palazzo Madama, con il ministero dell’Economia e delle Finanze a Giorgetti e qualche altro dicastero affidato alla Lega. La trattativa, quindi, prosegue. (Rin)