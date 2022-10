© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene alla celebrazione in occasione del 152esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia locale di Roma Capitale. Piazza del Campidoglio, (Ore 11:00).- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene al Convegno internazionale 'Terzo Settore protagonista dell'economia sociale - Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle periferie'. Centro Congressi Roma Eventi - Sala Loyola - piazza della Pilotta, 4 (Ore 14:15).- L'assessora alle Attività produttive, Sicurezza e Pari Opportunità Monica Lucarelli interviene all'iniziativa del municipio IV in collaborazione con Autostrade per l'Italia per la lotta al tumore al seno. Via Vittorio Zincone 4, Roma (Ore 9:00). (segue) (Rer)