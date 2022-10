Ucraina: Macron, Putin deve tornare al tavolo delle discussioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin deve "cessare" la guerra in Ucraina, "rispettare l'integralità territoriale e tornare al tavolo delle discussioni". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "France 2". "La Russia vuole sbriciolare, rompere la resistenza ucraina", ha affermato il capo dello Stato in merito ai recenti attacchi effettuati da Mosca. "Non vogliamo la guerra mondiale", ha affermato il presidente francese. (Frp)