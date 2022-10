Parlamento: Letta, Pd voterà scheda bianca a elezione presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’elezione dei presidenti di Camera e Senato “logica vuole che come primo approccio noi votiamo scheda bianca per motivi abbastanza evidenti e per rispetto dell’assemblea”. A dirlo il segretario del Partito democratico aprendo l’assemblea degli eletti alla Camera. Quanto ai nomi “aspettiamo la formalizzazione” e se ci dovessero essere “dei mutamenti o delle cose imponderabili che possono accadere, domani saremo eventualmente pronti a riunirci in tempo reale per qualunque decisione dovremo assumere”. (Rin)