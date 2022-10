Uruguay-Regno Unito: conclusa prima riunione commissione congiunta su affari economici e commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro le delegazioni si sono confrontate sullo stato degli investimenti e sull'evoluzione del commercio bilaterale. In questo senso sono state esaminate le questioni di accesso al mercato per entrambi i paesi, cercando di "ampliare l'ambiente favorevole per una circolazione agile, sicura e trasparente di beni e servizi". L'Uruguay ha presentato opportunità di investimento e cooperazione bilaterale nel settore delle energie rinnovabili, e in particolare dell'idrogeno verde, mentre il Regno Unito ha presentato le opportunità in materia di acquisti pubblici. Le delegazioni hanno scambiato informazioni in vista dell'avanzamento delle relazioni bilaterali nell'area economica, nonché di nuove opportunità di cooperazione bilaterale. Infine, entrambi i governi si sono impegnati a "dare seguito alle questioni affrontate e ai prossimi passi da compiere, al fine di facilitare l'aumento dei flussi commerciali e di investimento a vantaggio reciproco". (Abu)