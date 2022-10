Ucraina: Guerini, siamo e saremo al fianco di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di oggi del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina ribadisce la determinazione dei Paesi che sostengono la resistenza del popolo ucraino. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che oggi ha avviato una visita di due giorni a Bruxelles in occasione della ministeriale Nato della Difesa. I lavori si sono aperti oggi con la sesta riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (Ukraine Defense Contact Group). La giornata si è conclusa con una cena di lavoro, alla presenza del ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov. "L'incontro di oggi ribadisce la determinazione dei Paesi che sostengono la resistenza del popolo ucraino. L'Italia ha supportato l'Ucraina, sia politicamente sia materialmente, sin dalla prima fase dell'invasione, partecipando alle sanzioni nei confronti della Russia e con l'invio di aiuti militari. Siamo e saremo al fianco di Kiev per porre fine all'aggressione e arrivare a una pace vera: cioè equa e rispettosa del diritto", ha dichiarato Guerini. (segue) (Com)