Ucraina: Guerini, siamo e saremo al fianco di Kiev (2)

Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina è promosso dal Segretario alla Difesa Usa per favorire un confronto periodico e un raccordo tra i Paesi - oltre 40 - che aderiscono alle iniziative di supporto alle Forze armate ucraine. I lavori del Gruppo, che hanno incluso un aggiornamento sulla situazione sul campo, si sono conclusi nel pomeriggio con le osservazioni finali dei ministri della Difesa intervenuti. Il ministro Guerini, in tale contesto, ha desiderato esprimere nuovamente soddisfazione "per la profonda collaborazione e unità di intenti che ha caratterizzato il Gruppo di contatto, da cui è venuta una risposta decisa all'attacco folle e sconsiderato di Putin". Nel suo intervento ha altresì sottolineato quanto sia "evidente la necessità di porre le basi anche per il supporto di lungo periodo che, a prescindere dagli scenari futuri, dovrà continuare a essere coerente con le aspettative del popolo ucraino e dovrà riguardare diverse dimensioni, non solo quella della difesa". Il ministro Guerini si è inoltre soffermato sul ruolo avuto dall'Italia in questa rilevante attività di sostegno. "Abbiamo consegnato tre tranche di aiuti militari e la consegna della quarta tranche sarà completata entro questo mese. A seguito della mia visita a Kiev, ho firmato un'ulteriore quinta tranche di aiuti. Di fronte al rischio di una guerra di logoramento, dobbiamo infatti continuare a mantenere una posizione coesa e determinata a sostegno dell'Ucraina, affiancando all'azione diplomatica il necessario supporto materiale, per favorire l'avvento della pace", ha detto Guerini. (segue) (Com)