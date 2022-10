Ucraina: Guerini, siamo e saremo al fianco di Kiev (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre ribadito la disponibilità del nostro Paese ad integrare le attività addestrative già svolte su base bilaterale dalla difesa italiana - funzionali ad un più efficiente e sicuro utilizzo dei materiali forniti alle Forze armate ucraine - con analoghe iniziative, anche "nell'ambito di una missione europea, in una cornice di stretto coordinamento internazionale", come peraltro già espresso dal ministro nel corso della sua recente visita a Kiev. Parole di soddisfazione per la "coesione e solidarietà dell'Alleanza, nella difesa dei valori di libertà che ci accumunano" sono state pronunciate infine dal ministro Guerini al termine del suo intervento. Il ministro ha voluto manifestare "orgoglio per aver rappresentato l'Italia in questa solenne missione" assicurando che "l'Italia continuerà a essere al fianco dei suoi alleati e partner nella tutela dei principi di democrazia e parità dei diritti che rappresentano l'identità dell'Occidente". (Com)