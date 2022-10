Egitto: governo consente ai lavoratori all'estero di importare auto esentasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha approvato un disegno di legge sulla concessione di alcune agevolazioni agli egiziani residenti all'estero. La misura riguarda l'importazione di automobili, in cambio di un importo in dollari che viene depositato presso il ministero delle Finanze per un periodo di cinque anni senza restituzione e riscattato in valuta locale, secondo un comunicato stampa. Il disegno di legge prevede un'eccezione alle norme che regolano le tasse dovute all'importazione di autovetture per uso personale, e le disposizioni per le esenzioni doganali. Il governo egiziano soffre di una grave carenza di valuta forte e ha presentato diverse iniziative per attrarre valuta estera. (Cae)