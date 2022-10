Haiti: Usa annunciano nuove restrizioni ai visti, delegazione nel Paese questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden sta preparando una serie di nuove restrizioni all’emissione di visti nei confronti di funzionari haitiani e altre personalità coinvolte nelle attività delle organizzazioni criminali nel Paese, che hanno contribuito ad acuire una già grave crisi umanitaria. Due funzionari dell’amministrazione rimasti anonimi hanno spiegato, durante un briefing con la stampa, che una delegazione del dipartimento di Stato Usa e del Pentagono si recherà ad Haiti questa settimana. “Le restrizioni serviranno da monito, per dimostrare che ci saranno sempre conseguenze per chiunque finanzia e fomenta la violenza ad Haiti: si tratta di un primo passo, ma ce ne saranno altri”, ha detto uno dei funzionari. (segue) (Was)