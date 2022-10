Scienze: presentato a Berlino Sign, nuovo network per scienziati italiani in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentata oggi all’ambasciata d’Italia a Berlino l’associazione “Sign - Scienziati italiani in Germania Network”, promossa dal capo della missione, l’ambasciatore Armando Varricchio, per sostenere ricerca e applicazione degli scienziati italiani nel Paese e promuovere le molte eccellenze in questo settore. Come comunicato dall’ambasciata d’Italia a Berlino, Sign vuole essere anche un centro studi per facilitare il trasferimento al sistema scientifico italiano di esperienze e pratiche elaborate in Germania e stimolare quindi un “brain re-gain” a favore del sistema Italia. (segue) (Geb)