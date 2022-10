Scienze: presentato a Berlino Sign, nuovo network per scienziati italiani in Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i soci fondatori dell’associazione, vi sono 50 importanti scienziati attivi in Germania. Alla presentazione di Signha partecipato la presidente del Consiglio nazionale per le ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza. L’ambasciatore Varricchio ha affermato: “La cooperazione scientifica è uno dei pilastri del rapporto tra Italia e Germania, che può contare già sul prezioso contributo di ricercatori e ricercatrici italiani all’accademia e alla ricerca tedesche”. È ora importante anche “riequilibrare in direzione inversa, dalla Germania verso l’Italia, il flusso di conoscenze e talenti, grazie anche agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per rendere più competitivo e attrattivo l’ecosistema scientifico del nostro Paese”. Il tutto, ha aggiunto l’ambasciatore Varricchio, nella necessità di sostenere conoscenza tecnologica e innovazione come fattori determinanti per la competitività futura di Italia, Germania e Europa. (segue) (Geb)