Scienze: presentato a Berlino Sign, nuovo network per scienziati italiani in Germania (3)

- Dopo gli interventi di apertura è stato avviato un dibattito sulle prospettive della cooperazione italo-tedesca. Alla discussione hanno partecipato la direttrice del Centro tedesco per la ricerca sull’istruzione superiore e la scienza (Dzhw), Monika Jungbauer-Gans, il responsabile dell’internalizzazione dell’Università libera di Berlino (Fu), Herbert Grieshop, e Gianaurelio Cuniberti, professore all’Università tecnica di Dresda e direttore esecutivo di Sign. Le potenzialità dell’associazione emergono dai dati sulla presenza italiana in Germania in campo scientifico. Si tratta di oltre 3.800 scienziati attivi nelle università e 1.100 negli enti di ricerca pubblici (in entrambi i casi, è il primo gruppo nazionale), incluse numerose posizioni apicali, tra cui 300 cattedre universitarie. A queste cifre si aggiungono i moltissimi scienziati e tecnici attivi nella ricerca industriale tedesca o straniera con presenza tedesca e i circa novemila studenti italiani attivi in Germania nell’ambito di programmi di scambio. A livello istituzionale si contano oltre 750 accordi individuali in vigore tra università italiane e tedesche, oltre a intese in essere tra il Cnr e gli enti pubblici di ricerca tedeschi Max-Planck, Helmholtz, e Fraunhofer. (Geb)