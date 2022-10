Sport: Celli, diritto primario da inserire in Costituzione ma troppa burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inserimento dell'attività sportiva nella Costituzione italiana "è fondamentale quale diritto primario del cittadino" ma "ha bisogno di meno rigidità burocratiche". Lo ha detto la presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli, nel corso del dibattito di oggi “Sport e crescita del Paese. Italia, cosa sarà?” nell’ambito della quarta edizione del Festival delle Città organizzato dalle Autonomie locali italiane (Ali). Lo comunica Celli in una nota. "Credo sia fondamentale l’inserimento dell'attività sportiva nella Costituzione italiana quale diritto primario del cittadino, al pari del diritto alla salute ed allo studio - spiega Celli -. Lo sport, ma vorrei dire l'Italia nel complesso, ha bisogno di meno rigidità burocratiche, spesso incomprensibili, per poter volare di nuovo". (segue) (Com)