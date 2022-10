Sport: Celli, diritto primario da inserire in Costituzione ma troppa burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo utilizzare le stesse norme per un appalto per la costruzione di un ponte autostradale con l'assegnazione di qualche ora pomeridiana di una palestra scolastica ad una squadra di ragazzini - aggiunge Celli -. E' un assurdo che ha bloccato, da alcuni anni, lo sviluppo dell'impiantistica sportiva. A Roma - conclude - stiamo cercando di elaborare un nuovo regolamento che cerca di superare quest’impasse, ma anche a livello nazionale, governativo, bisogna comprendere quanto lo sport abbia una sua vita particolare". (Com)