Ucraina: fonti Nato, Lukashenko sa che ulteriori sanzioni possono colpire la Bielorussia

- Lukashenko ha già coinvolto l'esercito bielorusso nella guerra in Ucraina. A dirlo un alto ufficiale Nato, durante un incontro con i giornalisti, in occasione dell'incontro dei ministri della difesa Nato a Bruxelles. "La Bielorussia è complice nei combattimenti contro l'Ucraina. Ha permesso l'utilizzo dei suoi territori per il lancio di attacchi aerei verso l'Ucraina e lo stazionamento di truppe russe nei territori bielorussi", ha detto. "Nonostante lo schieramento di truppe bielorusse ai confini con l'Ucraina, continuiamo a osservare che Minsk non è ancora intenzionata a impegnarsi direttamente nel conflitto, anche se la probabilità di un cambio di atteggiamento aumenta con l'aumentare delle relazioni fra Minsk e Mosca", ha aggiunto. Stando alle parole dell'ufficiale Nato, "in una dichiarazione dell'11 ottobre, Minsk dichiarava che le truppe bielorusse sarebbero state schierate ai confini con un atteggiamento puramente difensivo, e ad oggi, continua ad essere vero". Secondo il funzionario Nato, "Lukashenko sa bene che l'intero pacchetto di sanzioni sarà applicato anche alla Bielorussia in caso Minsk conduca azioni aggressive come quelle di Mosca", ha aggiunto. (Beb)