Ucraina: fonti Nato, nostre porte sempre aperte per un negoziato, è Putin ad essersi allontanato

- Le porte della Nato sono aperte per un negoziato, è Putin "che si è allontanato da noi". A dirlo un alto ufficiale dell'Alleanza, durante un incontro con i giornalisti, in occasione dell'incontro dei ministri della difesa Nato a Bruxelles. "Avete visto che gli alleati hanno parlato a fasi alterne con la Russia, in forme differenti, per trovare un accordo. Putin ora sta viaggiando, quindi ha avuto alcuni incontri con alcuni leader mondiali. Le nostre porte sono aperte, i nostri canali comuni sono stati aperti e rimangono aperti", ha detto. "È la Russia che si è allontanata da noi in termini di dialogo. L'ultima volta li abbiamo sentiti per il Consiglio Nato-Russia dello scorso dicembre. Abbiamo chiarito che siamo sempre aperti per le comunicazioni diplomatiche o militari professionali", ha aggiunto. "Ma non sto vedendo alcun segnale sul fatto che Putin stia abbandonando i suoi obiettivi strategici e operativi in Ucraina, né ha cambiato le sue richieste", ha concluso. (Beb)