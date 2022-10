Lazio 2023: Fd'I, con collegato Bilancio Zingaretti vuole prolungare agonia di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del collegato di Bilancio da parte del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, "non è altro che un mero espediente per prolungare l'agonia della sua maggioranza". Lo comunicano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. "Sarebbe opportuno che il quasi ex presidente della Regione lasciasse da parte i giochi di prestigio che gli hanno consentito di rimanere in carica fino ad oggi - spiegano -. L'approvazione del collegato di Bilancio infatti non è altro che un mero espediente, per prolungare l'agonia della sua maggioranza, posticipare le sue dimissioni e fare elargizioni ad amici e sostenitori. Più corretto sarebbe - concludono - rimettere il mandato e consentire che si voti al più presto".(Com)