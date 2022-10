Francia: scioperi raffinerie, sindacato Force Ouvriere si unisce a Cgt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato di Force Ouvrière (Fo) si è unito agli scioperi indetti in Francia dalla Confederazione generale del lavoro (Cgt) nelle raffinerie e depositi di carburante. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Fo. L'organizzazione al governo chiede un "dialogo sociale degno di questo nome". Intanto, il segretario generale della Cgt, Philippe Martinez, ha giudicato "scandaloso" precettare i lavoratori in sciopero per farli tornare sul posto di lavoro. "La Francia rimette in discussione il diritto di sciopero", ha detto Martinez. (Frp)