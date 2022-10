Camera: Fico, presiedere casa democrazia un onore difficilmente descrivibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordo perfettamente l’emozione provata quando per la prima volta ho messo piede nell’Aula della Camera. Era il 2013 e il Movimento cinque stelle faceva il suo esordio tra i banchi di Montecitorio. Si fa politica per tanti motivi. E in questi anni ho potuto apprezzare la passione e la dedizione di tanti colleghi, anche distanti da me per idee e appartenenze". E' il saluto su Facebook, al termine di questi cinque anni, del presidente della Camera, Roberto Fico, che posta un breve video che racconta questa legislatura. "Noi avevamo deciso di compiere questo passo per portare le voci di cittadini rimaste per troppo tempo inascoltate. Per richiamare l’attenzione generale su temi di cui sentivamo l’urgenza: ambiente, energia, beni comuni, disuguaglianze. Eravamo più giovani, senza l’esperienza che altri vantavano, ma abbiamo affrontato il mandato che i cittadini ci avevano conferito con approccio costruttivo, tentando di innovare la politica italiana e lavorando al servizio della comunità - continua la terza carica dello Stato -. Se ripenso a quanto percepito quel giorno, lo collego immediatamente al senso di responsabilità che rappresentare i cittadini avrebbe significato. All’onore di poterlo fare. Al timore di deludere le loro aspettative. Con il voto le persone ti affidano speranze, sofferenze, domande, frustrazioni, esigenze, il desiderio di vivere in un Paese migliore, più giusto, dove i sogni dei ragazzi si possono realizzare e dove vivere non sia una battaglia quotidiana". (segue) (Rin)