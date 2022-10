Camera: Fico, presiedere casa democrazia un onore difficilmente descrivibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fico prosegue: "Ho, per quanto possibile e per quanto nelle mie capacità, cercato di non dimenticare l’emozione di quel giorno del marzo 2013, il senso del dovere che ne sarebbe scaturito, e allo stesso modo gli incoraggiamenti e le critiche delle persone incontrate. Sono stati un punto fisso che mi ha accompagnato giorno dopo giorno: da quel momento a quando poi - nel 2018 - sono stato eletto presidente della Camera, ad oggi che mi accingo ad iniziare un nuovo capitolo della vita. Non mi stancherò mai di ripetere che presiedere la casa della democrazia è stato per me un onore difficilmente descrivibile. Un incarico che ho provato a portare avanti con profondo rispetto dell’istituzione e quindi di tutta la cittadinanza. Questi sono i giorni di saluti, degli scatoloni che affollano stanze e corridoi, delle immagini di questi anni che come in un rewind incontrollato affiorano ognuna con la sua storia da raccontare. Alcune le vedete qui e mi fa piacere condividerle per ripensare un pezzo di cammino che so di aver potuto fare solo grazie al supporto di tante persone. Di Yvonne, dei miei genitori, di mia sorella, di chi mi ha affiancato in questi anni, degli uffici della Camera, dei colleghi. E soprattutto - conclude Fico - di tutti i cittadini, donne e uomini che rendono la nostra Italia un Paese migliore. Con ingegno, impegno, lavoro, sacrifici, solidarietà, capacità di sognare e di realizzare. Da loro imparo ogni giorno. Grazie a tutti, e a presto". (Rin)