Milano: Carabinieri Melzo arrestano 24 enne per aggressioni a due controllori di Autoguidovie

- I Carabinieri di Melzo hanno arrestato nel pomeriggio un 24 enne senegalese, pregiudicato, operaio, per i reati di violenza e resistenza a P.U. , lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. I Carabinieri sono intervenuti a Trucazzano, lungo la SP14, per la segnalazione al 112 di un’aggressione a personale della Autoguidovie. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo che, a bordo dell’autobus della linea “K511” Vailate-Milano, stava aggredendo con calci e pugni due controllori, un 25 milanese e una 22 enne nata a Milano e residente in provincia di Cremona. Secondo quanto riferito dai due dipendenti ai militari intervenuti, l’uomo avrebbe dato in escandescenze, aggredendoli con percosse e morsi alla loro richiesta di esibire il biglietto. I militari hanno bloccato in sicurezza l’uomo, gravato da precedenti specifici, e lo hanno arrestato. Le vittime, curate presso l’ospedale di Melzo, sono state dimesse con prognosi di 15 e 10 giorni per le contusioni riportate. (Rem)