Lazio 2023: Righini (Fd'I), collegato è scambio elettorale per accontentare alleati

- Il collegato di Bilancio "è l'ultima devastante operazione economica, imposta da Zingaretti e finanziata con soldi pubblici che serve, solo ed esclusivamente alla sinistra regionale per tentare di evitare la sconfitta". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Giancarlo Righini di Fratelli d'Italia. "Serve a prendere tempo per stringere accordi elettorali, approvando norme ad hoc per blandire i vecchi alleati del Movimento 5 stelle che stanno alzando la posta e regalare altro potere al Partito democratico con la assurda cessione delle competenze sull'urbanistica a Roma Capitale governata da Gualtieri - spiega Righini nella nota -. Altro che collegato di Bilancio, Zingaretti anticipi le dimissioni e non faccia perdere altre tre settimane, che un collegato di Bilancio degno delle esigenze della nostra Regione - conclude - lo farà la prossima amministrazione, insieme ad una nuova legge di bilancio e di stabilità". (Com)