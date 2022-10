Imprese: Enel perfeziona cessione intera partecipazione detenuta in Pjsc Enel Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Spa, facendo seguito a quanto annunciato nel comunicato stampa del 16 giugno 2022, informa di aver perfezionato in data odierna la cessione dell’intera partecipazione da essa detenuta in Pjsc Enel Russia, pari al 56,43 per cento del capitale sociale di quest’ultima, a Pjsc Lukoil e al Closed Combined Mutual Investment Fund "Gazprombank-Frezia", per un corrispettivo totale pari a circa 137 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione fa seguito all’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dai due distinti accordi sottoscritti con le citate controparti, inclusa l’approvazione dell’operazione da parte del Presidente della Federazione russa ai sensi del paragrafo 5 del Decreto n. 520 del 5 agosto 2022. Per effetto dell’operazione, Enel - informa una nota - ha completato la cessione di tutti i suoi asset di generazione elettrica in Russia, che includono circa 5,6 GW di capacità convenzionale e circa 300 MW di capacità eolica in diverse fasi di sviluppo. L'operazione è in linea con l'obiettivo strategico del Gruppo di concentrare le proprie attività principalmente nei Paesi in cui una posizione integrata lungo la catena del valore può guidare la crescita e migliorare la creazione di valore facendo leva sulle opportunità offerte dalla transizione energetica. (segue) (Com)