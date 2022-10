Imprese: Enel perfeziona cessione intera partecipazione detenuta in Pjsc Enel Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione complessiva ha generato un effetto positivo sull'indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo Enel per circa 610 milioni di euro e un impatto negativo sull’utile netto di Gruppo reported di circa 1,3 miliardi di euro, principalmente dovuto al rilascio della riserva di conversione cambi, per circa 1,0 miliardi di euro al 30 settembre 2022. Questo effetto contabile non avrà alcun impatto sui risultati economici ordinari. Enel, che quest’anno festeggia il suo 60mo anniversario, è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di rete per numero di utenti finali e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è leader mondiale in demand response e la più grande utility europea per Ebitda ordinario. Enel è presente in 30 paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di circa 92 GW. (segue) (Com)