Colombia: almeno 10 mila migranti in attesa di superare il confine con Panama

- Almeno 10 mila migranti, in maggioranza venezuelani, sono in attesa di attraversare il confine tra la Colombia e Panama nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce la stampa colombiana i migranti sono concentrati a Necoclí, nel dipartimento settentrionale di Antioquia, e attendono di attraversare il cosiddetto Darien Gap, la pericolosa selva che separa la Colombia da Panama. Le autorità locali avvertono che se il governo non interverrà subito potrebbe verificarsi il collasso del sistema sanitario. (segue) (Mec)