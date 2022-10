Colombia: almeno 10 mila migranti in attesa di superare il confine con Panama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una recente dichiarazione il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha espresso la necessità di una “presenza statale” che assista i migranti, in maggioranza venezuelani, che percorrono il pericoloso Darien Gap, la selva che separa la Colombia da Panama, per raggiungere gli Stati Uniti. “Penso che il nostro ruolo sia quello di assistere, in un'area geografica che, come sappiamo, è molto difficile (...) le persone che percorrono la rotta della morte”, ha detto Petro intervenendo alla cerimonia di giuramento del nuovo direttore di Migración Colombia, Carlos García Manosalva. "Vorrei che non lo attraversassero, ma mi sembra fondamentale (esserci). È meglio che lo Stato ci sia, viste le cose che stanno succedendo in quell’area a migliaia di persone, tra cui colombiani", ha aggiunto. (segue) (Mec)