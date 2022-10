Colombia: almeno 10 mila migranti in attesa di superare il confine con Panama (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15.600 persone hanno attraversato il Darien Gap nel mese di giugno, di cui 11.300 venezuelani. Lo denuncia Tamara Taraciuk, direttrice per le Americhe presso Human Rights Watch (Hrw) in un intervento a “VpiTv”. Nel mese di giugno sono transitate 15.600 persone, di cui 11.300 venezuelane. Se confrontiamo questa cifra con giugno 2021, in quel mese hanno attraversato la selva un totale di 10.200 persone e di queste solo 205 erano venezuelane", ha detto. (segue) (Mec)