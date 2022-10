Colombia: almeno 10 mila migranti in attesa di superare il confine con Panama (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) denuncia che le nuove restrizioni ai visti da parte di diversi Paesi in America Latina hanno portato a un aumento significativo del numero di venezuelani che attraversano la pericolosa giungla al confine tra Colombia e Panama per raggiungere il Messico e l'America centrale. Il numero di venezuelani che attraversano il Darien, si legge in un rapporto dell’Ong, è salito alle stelle nell'ultimo anno poiché i Paesi hanno imposto restrizioni sui visti rendendo più difficile per i venezuelani viaggiare in aereo verso il Messico e l'America centrale. I venezuelani, prosegue il rapporto, hanno superato cubani e haitiani come il più grande gruppo che ha tentato la traversata nel 2022, più di un terzo di tutti i migranti che lo hanno fatto. (segue) (Mec)