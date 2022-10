Colombia: almeno 10 mila migranti in attesa di superare il confine con Panama (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le persone in fuga dalle crisi nei Paesi della regione dovrebbero avere un modo sicuro e ordinato per cercare protezione all'estero", ha affermato Tamara Taraciuk Broner, direttrice ad interim per le Americhe presso Hrw. "I leader che hanno recentemente firmato la Dichiarazione di Los Angeles sulla migrazione e la protezione dovrebbero onorare il loro impegno revocando urgentemente le misure sull'immigrazione che stanno costringendo le persone a incroci pericolosi". Nel 2021, un record di 133 mila persone hanno attraversato il Darien Gap, inclusi 29 mila bambini, secondo i dati ufficiali delle autorità panamensi. Nei primi quattro mesi del 2022, il numero di migranti e richiedenti asilo che attraversano la giungla è quasi raddoppiato rispetto agli stessi mesi del 2021. (Mec)