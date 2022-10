Bosnia: ambasciatore Ue, è arrivato il momento per Sarajevo di andare avanti nel cammino europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il momento per la Bosnia Erzegovina di andare avanti nel suo cammino verso l'Unione europea. Lo ha detto l'ambasciatore Ue in Bosnia Erzegovina, Johann Sattler, dopo l'incontro di oggi con Zoran Tegeltija, premier del Paese balcanico, ripreso dall'emittente "N1". Sattler ha detto di aver presentato al Consiglio dei ministri di Sarajevo "due documenti importanti". "Il primo documento è la raccomandazione della Commissione europea di concedere alla Bosnia Erzegovina lo status di Stato candidato all'adesione all'Ue, senza condizioni aggiuntive. Il secondo è il rapporto per la Bosnia Erzegovina dell'ultimo anno", ha aggiunto. "Oggi a Bruxelles, 27 delegati hanno convenuto che questo è il momento per la Bosnia Erzegovina di andare avanti nel suo cammino verso l'Ue", ha ribadito Sattler. L'ambasciatore ha poi sottolineato che il rapporto sui progressi del Paese balcanico "ha lati positivi e negativi". "Non sono stati compiuti molti progressi, il che è comprensibile perché la Bosnia Erzegovina era bloccata e non vi è stato il soddisfacimento dei requisiti in termini di criteri politici ed economici", ha affermato Sattler, "anche se", ha specificato "allo stesso tempo, c'è stata una svolta. E' arrivata tardi, nel periodo primaverile ed estivo. A cominciare da un incontro a Bruxelles ai massimi livelli in cui è stata evidenziata la determinazione dei leader politici a ulteriori passi in avanti", ha dichiarato Sattler. (segue) (Seb)