Lazio 2023: si vota entro fine gennaio, Zingaretti spera nel campo largo con Terzo polo e M5s

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Si vota tra il 18 dicembre e la fine di gennaio per il rinnovo, anticipato, della giunta della Regione Lazio. A confermarlo è stato il presidente Nicola Zingaretti, eletto alla Camera dei deputati. In un'intervista al quotidiano "Il Messaggero" Zingaretti, infatti, ha spiegato che "la legislatura regionale" la cui scadenza naturale sarebbe a marzo del 2023 "è conclusa. Noi abbiamo approvato il collegato di bilancio in giunta e adesso sta per andare in Consiglio: è molto importante, perché aiuta le famiglie, le imprese e soprattutto promuove una devoluzione dei poteri urbanistici verso Roma che non ha precedenti e che sarà il più potente fattore di sviluppo della città. Questo obiettivo può essere raggiunto in due o tre settimane e subito dopo io mi dimetterò. (segue) (Rer)