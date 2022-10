Gibuti: Ue condanna attacco contro forze armate gibutine a Garabatisan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha appreso con sgomento dell'attacco perpetrato lo scorso 7 ottobre contro le forze armate di Gibuti nella località di Garabatisan e condanna fermamente questo atto di violenza e codardia. "L'Unione europea esprime le sue più sincere condoglianze alle autorità di Gibuti e alle famiglie e ai parenti delle vittime e ribadisce il suo impegno nei confronti del popolo e dello Stato di Gibuti, sia nel dialogo politico che nella cooperazione allo sviluppo", si legge in una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). In un comunicato, il ministero della Difesa di Gibuti ha accusato dell'attacco l'ala armata del Fronte per la restaurazione e la democrazia (Frud), gruppo che lotta per gli interessi del popolo Afar e considerato fuorilegge dalle autorità gibutine. Il presidente di Gibuti, Ismail Omar Guelleh, da parte sua ha promesso che “tutti questi malfattori saranno perseguiti, arrestati e assicurato alla giustizia”. Reclutato tra la comunità Afar del nord di Gibuti, il Frud ha lanciato una ribellione contro il governo nel 1991 sostenendo di voler difendere gli interessi Afar contro gli Issas, l'altra grande comunità etnica del Paese. Il gruppo si è successivamente disgregato e, mentre il Frud è diventato un membro dell'Unione per la maggioranza presidenziale (Ump) che sostiene il presidente Guelleh, il braccio armato rimane impegnato nella resistenza armata. Gibuti è uno dei Paesi più stabili all'interno del Corno d'Africa e ospita a Camp Lemmonier un contingente del Comando Usa per l'Africa (Africom). Nel Paese sono presenti anche basi militari di Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Giappone, Cina (in quella che è l'unica presenza militare di Pechino fuori dai suoi confini) e Arabia Saudita. (Beb)