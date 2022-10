Imprese: necessaria equa tassazione su prodotti alternativi a nicotina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’equa tassazione sui prodotti che contengono nicotina e su quelli alternativi è stata al centro del panel “How should TPD3 address new nicotine products? – Is there room for a harm reduction approach in TPD3?, in corso al Parlamento europeo a cui sono intervenuti Pietro Fiocchi, membro del parlamento europeo, Ecr/Italy, e Sara Skyttedal, membro del parlamento europeo, Epp/Svezia. Per Fiocchi “è necessario punire il modo tradizionale di fumare e un’alternativa a fumare di meno è un buon inizio”. Tuttavia, nell’Ue “è difficile". "Gli interessi economici prevalgono. Per esempio, la Germania non è favorevole alla differenziazione tra sigarette tradizionali e tabacco alternativo, l’Italia è favorevole, al contrario”. “E’ difficile dire dove andremo. L’evidenza scientifica ci dice che dobbiamo andare verso le sigarette non tradizionali e dobbiamo seguire questo percorso”, ha proseguito. A proposito della strategia europea contro il cancro, Fiocchi ha sottolineato che “la prevenzione è molto importante. Insegnare ai bambini che non va bene fumare dalle scuole elementari. Inoltre, bisogna differenziare la tassazione. Il fumo alternativo – meno dannoso – deve essere tassato meno, sono d’accordo con lei – Skyttedal - . Dobbiamo spingere la gente ad atteggiamenti meno dannosi e non a vietare qualcosa”. Da parte sua, Skyttedal si è detta “non ottimista sulla volontà della commissione di ridurre il danno”. I prodotti alternativi alle sigarette tradizionali “devono essere regolamentati, ma non sopra-regolamentati”. Citando i prezzi, per Skyttedal “devono avere un prezzo equo per non influenzare l’acquirente”. Inoltre, da un punto di vista di salute pubblica, ha ricordato che “in Svezia con il calo dell’uso di nicotina sono diminuiti i morti per cancro. La questione della tassazione credo sarà cruciale a livello della commissione europea”. (Res)