Repubblica Ceca: manifestanti a Praga chiedono le dimissioni del governo

- Alcune centinaia di manifestanti si sono riuniti oggi a Praga, davanti al Castello e alla sede del governo, per chiedere le dimissioni dell’esecutivo del premier Petr Fiala. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. La protesta è cominciata intorno a mezzogiorno per poi spostarsi un’ora più tardi al Castello di Praga. Qui i rappresentanti della piazza hanno presentato una petizione, che sarebbe stata firmata da oltre 30 mila persone, con la richiesta al presidente Milos Zeman di sollevare il governo dal suo ruolo, attribuzione che a detta dei costituzionalisti il capo dello Stato non può esercitare. Le proteste di oggi seguono quelle avvenute a inizio settembre e poi di nuovo alla fine del mese. Gli organizzatori hanno indetto un altro appuntamento di protesta per il 28 ottobre. (Vap)