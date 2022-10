Uganda: Tedros (Oms), studi clinici sul ceppo sudanese dell'Ebola inizieranno entro poche settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione clinica di vaccini per combattere il ceppo sudanese del virus Ebola potrebbe iniziare entro poche settimane. È quanto dichiarato oggi dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Intervenendo a una riunione virtuale dei funzionari sanitari regionali africani a Kampala, Tedros ha riferito che sono attualmente in fase di sviluppo diversi vaccini che potrebbero affrontare il ceppo sudanese. Due di questi vaccini "potrebbero essere messi in sperimentazione clinica in Uganda nelle prossime settimane in attesa di approvazioni normative e di altro tipo da parte del governo ugandese", ha detto. "Il nostro obiettivo principale ora è quello di controllare e contenere rapidamente questo focolaio per proteggere i distretti vicini e i paesi vicini", ha aggiunto Tedros, senza fornire dettagli sui nomi o sulle aziende che li stanno sviluppando. Le dichiarazioni giungono dopo che ieri si è registrato il primo decesso nella capitale ugandese, Kampala, dall'inizio dell'epidemia nel Paese, il mese scorso. Le autorità sanitarie ugandesi hanno dichiarato un focolaio di ebola lo scorso 20 settembre, attribuendolo al ceppo sudanese. Il ministero della Salute di Kampala ha finora confermato un totale di 54 casi di ebola e 19 decessi. (Res)