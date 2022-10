Imprese: trovare un equilibrio in Ue su divieti dei prodotti con nicotina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario trovare un equilibrio all’interno dell’Unione Europea sui divieti relativi all’utilizzo di prodotti con la nicotina. E’ quanto emerso durante il panel “Lessons Learned – How did TPD2 address nicotine products and should there have been more of a harm reduction perspective?”, in corso al Parlamento europeo, a cui sono intervenuti Chris Davies, ex membro del Parlamento Ue – Renew Europe/Regno Unito, e Christofer Fjellner, ex membro del Parlamento europeo, European Peoples Party/Svezia. Davies si è concentrato sull’immissione nel mercato di prodotti “sufficientemente attrattivi dal punto di vista del gusto” e sul via libera all’uso di fragranze preferite dai giovani. Da parte sua, Fjellner ha evidenziato la necessità “di trovare un equilibrio, magari non vietando il gusto delle gomme da masticare. Non vogliamo un aumento della nicotina”. Secondo il politico svedese, le lezioni dal passato indicano l’importanza di essere “open-minded verso i nuovi prodotti”. Fjellner ha sottolineato che “tutti sanno che dobbiamo regolamentare il tabacco, ma poi c’è chi si arrabbia”. I Paesi membri dell’Ue preferiscono che sia l’Ue a prendere decisioni non gradite, invece che i singoli Stati, hanno concluso i due relatori. (Res)