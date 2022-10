Romania: presidente Iohannis, rapida adesione a Schengen è necessaria e opportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rapida adesione della Romania allo Spazio Schengen è non solo necessaria ma anche opportuna. Lo ha dichiarato il presidente romeno, Klaus Iohannis, che oggi a Bucarest ha ricevuto in visita il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Il capo dello stato ha ribadito che la Romania soddisfa i requisiti tecnici relativi alla sua adesione e agisce già come membro di fatto di questo spazio per la protezione dell'Unione e delle sue frontiere esterne nel pieno spirito della solidarietà europea. "Siamo parte integrante della riforma dello Spazio Schengen e siamo attivamente coinvolti negli sforzi per modernizzarlo e renderlo più efficiente. L'adesione della Romania contribuirà alla sicurezza e al consolidamento dello Spazio Schengen, come abbiamo dimostrato, tra le altre cose, attraverso l'ampio sforzo del nostro Paese per gestire gli oltre 2,5 milioni di cittadini ucraini che hanno già attraversato i nostri confini", ha affermato Iohannis. "Ci auguriamo che le condizioni politiche per l'adesione della Romania siano soddisfatte quanto prima in un contesto europeo in cui il rafforzamento della resilienza dell'Unione nel suo insieme e, ancora una volta, l'unità di azione e la solidarietà sono particolarmente importanti", ha affermato il capo di Stato. (Rob)