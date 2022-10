Imprese: la sostenibilità nella produzione delle sigarette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allontanare la gente dall’uso delle sigarette e avere un futuro sostenibile: questi i temi al centro del panel “Nicotine and Sustainability – Can sustainable investors properly assess new nicotine products”, in corso al Parlamento europeo, a cui hanno partecipato Malin Lindfors Speace, Ceo e senior advisor di Ethos, e Gavin O’ Dowd, Ceo di Haypp Group. “Tutte le aziende devono essere inclusive”, ha spiegato Speace, ed è importante avere una tassonomia dell’Ue. Secondo l’esperta, un futuro sostenibile nel settore del fumo passa per “una produzione più smart, dalla riduzione della produzione”, senza tralasciare “aspetti chiave come l’ambiente, le emissioni, l’uso dell’acqua, l’uso di meno pesticidi, e trasporti sostenibili”. E’ necessario “guardare alla salute per essere sostenibili” e far attenzione all’anti-corruzione e al rispetto dei diritti del lavoro, ha aggiunto. Infine, per Speace “minimizzare il danno è un passo verso la transizione”. Da parte sua, O’Dowd ha ricordato come si sia passati da un sistema binario per valutare le aziende, quindi una società era buona o cattiva, all’esaminare l’impatto che ha questa industria. Al livello generale, per O’Dowd, “se diminuiamo il numero dei fumatori, diminuiscono i morti e il nostro primo ruolo è spingere la gente lontano dalle sigarette”, considerando che le attuali discussioni sono basate su un approccio scientifico e sono stati compiuti molti progressi. Durante il panel “New nicotine products an opportunity or a threat to public health? – What are the health implications of new nicotine products?”, il ricercatore Fredrik Nystrom ha dichiarato che è “estremamente meglio rimpiazzare il tabacco con altri prodotti a base di nicotina”, anche se “alcuni dei rischi, come il cancro, non scompaiono completamente”. Per l’esperto è importante concentrarsi sulla riduzione del danno, ma non solo. Anche sul divieto di usare prodotti con tabacco e nicotina. (Res)