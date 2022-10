Ucraina: segretario Difesa Usa Austin, mi aspetto che Russia perda altri territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si aspettano che l'Ucraina riesca ad avanzare ancora sul campo di battaglia nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, durante il discorso di chiusura della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, in occasione dell'incontro dei ministri della difesa Nato a Bruxelles. "Mi aspetto che l'Ucraina faccia tutto il possibile, durante l'inverno, per riguadagnare i suoi territori e avere risultati sul campo di battaglia", ha detto. "Faremo tutto il possibile per consentire che abbiano quanto di necessario per raggiungere i risultati. Recentemente le truppe ucraine sono state molto efficaci sia nell'est che nel sud e sono riuscite a riprendersi un bel po' di territori dalla Russia. Ci aspettiamo che questo tipo di azioni continuino nel prossimo futuro", ha aggiunto. (Beb)