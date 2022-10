Governo: Noi moderati, leali a centrodestra unito e già al lavoro su priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari di Noi moderati "confermano il proprio impegno in favore della coalizione di centrodestra e continueranno a lavorare per dare un governo serio, credibile, competente al Paese. E’ necessario prima di tutto varare un decreto Aiuti Ter per consentire a imprese e famiglie di affrontare il caro bollette. Il senso di responsabilità di fronte al Paese guiderà la nostra azione politica che sarà sempre orientata all’interesse collettivo e che mette al centro il rilancio dell’economia, la creazione di nuovi posti di lavoro, il ruolo fondamentale della scuola e della formazione”. Lo affermano in una nota i parlamentari di Noi moderati al termine della riunione con il capo politico Maurizio Lupi, Luigi Brugnaro, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti. (Com)