Lazio 2023: Giannini (Lega), campo largo "palude" per regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tanto osannato 'campo largo' della Regione in questi anni è stata la palude entro cui si sono arenati tutti i servizi per i cittadini del Lazio. Zingaretti non è stato altro che una 'anatra zoppa', retta nella prima parte della legislatura grazie alle stampelle di alcuni consiglieri del centrodestra e poi nella seconda parte aggrappandosi ai Cinque stelle e facendosi tirare per la giacchetta dai pentastellati che ha dovuto mettere persino in giunta". Così in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "Un'ammucchiata inutile - prosegue - che lascia in eredità zero risultati: una sanità a pezzi, lo scandalo mascherine da 11 milioni di euro, un piano rifiuti 'fumoso' smentito dal suo stesso partito in Campidoglio e con il Tar del Lazio che boccia qualsivoglia progetto sugli impianti, per non parlare delle grandi opere, come la Roma-Latina o l'ammodernamento della linea Roma-Viterbo, di cui non vi è nemmeno l'ombra". (segue) (Com)