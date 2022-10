Ucraina: Banca europea investimenti eroga seconda tranche di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha erogato la seconda tranche dell'assistenza immediata all'Ucraina. I 550 milioni di euro erogati mirano ad aiutare il governo ucraino a far fronte alle necessità urgenti di finanziamento, a restaurare alcune delle principali infrastrutture critiche danneggiate, a riprendere l'erogazione dei servizi municipali, compresi i servizi di trasporto, le reti infrastrutturali vitali e a sostenere le città impegnate a ripristinare le funzioni e i servizi di base per la popolazione. La prima tranche di 500 milioni di euro era stata erogata il 14 settembre. Le due tranche rientrano nel secondo pacchetto da 1,59 miliardi di euro della risposta solidale di emergenza all'Ucraina della Bei, messo a punto in stretta collaborazione con la Commissione europea. I restanti 540 milioni di euro, verranno utilizzati per riprendere l'attuazione di progetti esistenti in Ucraina, finanziati man mano che procedono. Il pacchetto beneficia di una garanzia dell'Ue, nell'ambito del mandato per i prestiti esterni, e integra il sostegno finanziario immediato di 668 milioni di euro per l'Ucraina fornito dalla Bei lo scorso marzo. (Beb)