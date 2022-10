Romania: premier Rutte, Paesi Bassi non sono contrari in linea di principio ad adesione a Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi non sono in linea di principio contrari all'adesione della Romania allo Spazio Schengen. Lo ha detto il premier olandese, Mark Rutte, in visita in Romania. Rutte ha visitato il Centro nazionale di formazione militare "Getica" a Cincu, nella contea di Brasov, insieme al presidente Klaus Iohannis e al primo ministro Nicolae Ciuca. "La Romania ha compiuto molti passi nella giusta direzione negli ultimi anni. Allo stesso tempo, diciamo che possiamo parlare di adesione a Schengen quando tutte le condizioni saranno soddisfatte. Abbiamo anche un meccanismo di monitoraggio, il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv)", ha affermato il premier olandese. Rutte ha parlato dell'importanza di uno Stato di diritto "strutturalmente migliore". "I Paesi Bassi non sono contrari all'adesione della Romania a Schengen ma deve avvenire in modo trasparente ed equo, ecco perché ho citato l'Mcv", ha continuato. "Ciò che deve essere stabilito ora nel quadro dell'Mcv riguarda la corruzione, la criminalità organizzata", ha spiegato Rutte. (Rob)