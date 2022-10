Agroalimentare: Centinaio (Lega), passo indietro Ue su Nutriscore grazie a Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto il Paese e tutte le forze politiche, a partire dalla Lega, hanno espresso la loro ferma contrarietà al Nutriscore. Restiamo convinti della validità dell'alternativa italiana del NutrInform Battery che punta a informare i consumatori, non a condizionarli, e continuiamo ad avere come punto di riferimento la Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell'umanità. Aldilà di schemi e algoritmi - continua Centinaio - si dovrebbe dare la giusta attenzione allo stile di vita, alle quantità consumate dei singoli alimenti e al diverso fabbisogno quotidiano di ciascuno. Si superi una volta per tutte il Nustriscore e si pensi davvero alla salute dei cittadini europei", conclude (Rin)