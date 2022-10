Egitto-Corea del Sud: firmato un memorandum d'intesa sullo sviluppo locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sviluppo locale dell’Egitto, Hisham Amna, e il ministro della Sicurezza della Corea del Sud, Lee Sang-min, hanno firmato un memorandum d'intesa con cui i due Paesi si sono impegnati a cooperare per favorire lo sviluppo locale. Come specificato in un comunicato stampa del governo egiziano, l’intesa è stata siglata a margine della Conferenza mondiale sulle città e i governi mondiali, svoltasi a Seoul. Il protocollo d'intesa riguarda la cooperazione congiunta tra i due Paesi nei settori dello sviluppo locale, della riqualificazione dei quadri locali, del rafforzamento delle capacità, della formazione, e dello scambio di esperienze e informazioni. Inoltre, il memorandum include forme di cooperazione tra la fondazione Saemaul Undong, che si occupa dello sviluppo delle aree rurali coreane, e l'iniziativa Vita Dignitosa dell’Egitto, tesa a favorire lo sviluppo dei villaggi. Il ministro coreano ha affermato che il suo Paese sosterrà l'Egitto nel settore e trasferirà le competenze necessarie al riguardo. Inoltre, Lee Sang-min ha elogiato gli sforzi del governo egiziano profusi per sviluppare le infrastrutture di base e fornire istruzione e servizi medici nelle zone rurali. (Cae)