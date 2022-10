I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghana: rimpatriate in Nigeria 21 vittime della tratta detenute ad Accra - Le autorità del Ghana ha rimpatriato in Nigeria 21 vittime della tratta di esseri umani, compresi bambini, dopo averli salvati da una banda nella capitale Accra. Secondo quanto riferito in una nota dall'Ufficio per la criminalità organizzata e economica del Ghana, le vittime sono state rilasciate dopo un'irruzione avvenuta il mese scorso in una casa dove stavano seguendo un corso di formazione sulla criminalità informatica. Le vittime - di età compresa tra i 15 e i 20 anni - sono state rimandate a casa martedì con l'aiuto delle autorità nigeriane. Sette sospetti membri della banda sono accusati di coinvolgimento in criminalità organizzata, traffico di esseri umani e aggressione. (segue) (Res)