I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Eritrea: il governo ricorre all'arruolamento forzato per intensificare l'offensiva nel Tigrè - L'intensificarsi dell'offensiva lanciata dalle truppe etiopi ed eritree nel fronte settentrionale del Tigrè ha costretto Asmara a fare i conti con le sue forze interne e con le crescenti diserzioni. La prima chiamata alle armi era stata lanciata alla vigilia del 20 settembre, giorno in cui è iniziata l'offensiva nel nord del Tigrè, ma non ha ottenuto i risultati sperati e molti dei riservisti convocati dall'Eritrea non si sono presentati agli uffici di leva, spingendo le autorità ad effettuare rastrellamenti nella capitale per arruolare forzatamente gli uomini abili. Con il rafforzamento dell'offensiva, lanciata sia via terra che per via aerea con bombardamenti che stanno colpendo sempre di più le città tigrine vicino al confine eritreo, l'esercito del presidente Isaias Afwerki ha ulteriormente indurito le tecniche di arruolamento, con raid in diverse città e nelle campagne che non hanno questa volta risparmiato le donne, posti di blocco ad Asmara e con l'arresto dei familiari quando i ricercati non sono trovati all'indirizzo indicato. Secondo quanto riferito da testimoni eritrei alla "Bbc", i militari procedono inoltre al sequestro di capi di bestiame e a sigillare le case dei convocati dati per dispersi. (segue) (Res)