I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda-Rdc: Museveni nomina nuovo comandante dell'operazione congiunta contro i ribelli Adf - Il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni ha nominato il maggiore generale Dick Olum come comandante dell'operazione Shujaa, la missione militare congiunta che le truppe ugandesi e congolesi stanno effettuando nella Repubblica democratica del Congo contro i ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf). Lo riferisce l'emittente "Ubc Uganda", precisando che il comandante sostituirà il figlio del presidente, Muhoozi Kainerugaba, rimosso di recente dal ruolo di comandante delle Forze di terra. Quale comandante in capo delle Forze armate del Paese, Museveni ha destituito il figlio dal ruolo promuovendolo tuttavia dal grado di tenente a generale dell'esercito. La decisione è stata presa nel quadro delle polemiche sorte sui social per alcuni post pubblicati da Kainerugaba, nei quali immaginava la creazione di una Federazione dell'Africa orientale comprendente gli attuali territori di Uganda, Kenya e Tanzania. "A quanto pare, i miei tweet hanno spaventato troppo i kenioti", ha scritto Kainerugaba, aggiungendo che Museveni "annuncerà delle modifiche" e che "c'è una preghiera speciale che farò per il nostro esercito". (Res)